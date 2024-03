'Hades' chega ao mobile pela Netflix, mas apenas para IOS

Hades, o roguelike do estúdio indie Supergiant Games, chega em 19 de março para o mobile, graças à parceria com a Netflix Games. Porém, a novidade chega apenas para os iphones.



A novidade foi celebrada com um trailer inédito no canal oficial da Netflix, mostrando uma gameplay nunca divulgada do jogo no mobile.



https://apps.apple.com/br/app/hades-netflix/id6450063142



O pré-registro do jogo já está aberto para os interessados. Para aqueles que já possuem conta na Netflix basta baixar o jogo direto do app quando ele estiver disponível.

Em entrevista ao Nerd Bunker, Greg Kasavin justificou por que o jogo chega apenas para o IOS. Ele disse que o sistema operacional é uma plataforma em que os desenvolvedores já tinham conhecimento e experiência. Infelizmente, ele confirmou que uma versão para Android talvez não ocorra por conta dessa falta de contato com a plataforma dentro da equipe e do tamanho da Supergiant, o que a torna muito seletiva em seus projetos.



Hades conta a história de Zagreus, filho do senhor do submundo que tem sérios problemas com seu pai e decide fugir já casa. Ao longo de sua jornada, Zagreus terá de enfrentar diversos desafios e servos de Hades para enfim encontrar a liberdade que tanto anseia.

Hades está disponível para PlayStation 4 e 5, Nintendo Switch, PC, Xbox One e Xbox Series.