Com um dos melhores VTs do BBB, Sarah Andrade diz se toparia novo confinamento

Desde que o “BBB 24” começou, constantemente os internautas resgatam o VT da participação da brasilense Sarah Andrade no “BBB 21”. Nas imagens, que viralizaram nas redes sociais, a ex-sister surge fazendo uma leitura perfeita do jogo, como nunca antes na história do reality. Justamente por isso a participação dela no programa acabou sendo muito marcante e constantemente é lembrada.



Apesar da brusca mudança no rumo e seu jogo, que acabou resultando em sua eliminação, Sarah Andrade garante que se orgulha muito de sua trajetória no confinamento do “BBB 21”. “Olhar para a minha participação no BBB 24 é sempre um mix de emoções, porque foi uma experiência muito marcante pra minha vida. Cada decisão, estratégia ou movimento fez parte dessa importante jornada”, afirma a profissional do marketing.

Sarah ressalta que mesmo as coisas que deram errado acabaram servindo como aprendizado. “Acredito que tudo contribuiu para meus aprendizados. O BBB é um desafio muito dinâmico, e a cada situação me ensinou muito. Eu me entreguei de verdade para o jogo, vivi intensamente. Me entreguei nas provas, nas relações, me permiti ser humana e assumi toda minha intensidade. Me orgulho muito da minha trajetória no programa e sou muito feliz por ter realizado esse sonho e todos os outros que vieram a partir dele”, declara.



Quanto a sua leitura perfeita do jogo, Sarah comenta suas estratégias que a possibilitaram sair na frente dos demais colegas de confinamento. “Além da minha educação, que foi de uma mãe policial militar que sempre me ensinou a estar atenta a tudo ao meu redor desde criança, acredito que essa leitura aguçada veio da minha experiência liderando times no mundo profissional. Aprendi a olhar não só para o que está na frente, mas para todo o cenário”, disse ela.

“Isso me deu uma visão 360 graus, algo fundamental no BBB, porque são diferentes pessoas, com personalidades diversas e acredito que é preciso ir além para aprender a lidar com isso e entender as particularidades e o jogo de cada um. Identificar alianças, antecipar movimentos, tudo isso veio dessa habilidade de ter um olhar amplo. No jogo e na vida, ter essa visão é algo muito positivo pra mim e faz toda a diferença”, completa Sarah Andrade.

Por fim, ela abre o jogo se toparia ou não ter uma segunda chance, caso recebesse convite para participar de uma nova edição do reality mais assistido do país. “Essa é uma decisão bem complexa, porque o programa foi uma experiência intensa, cheia de desafios e aprendizados. Se voltaria, dependeria de muitos fatores. Avaliaria meu momento de vida, o que poderia aprender de novo, como isso contribuiria para meu crescimento pessoal e profissional. Agora, estou muito focada nos meus trabalhos, nos meus projetos, nas palestras e na comunicação. Mas BBB é cheio de surpresas, então, quem sabe? Nunca vou dizer que nunca”, conclui a ex-BBB e também influenciadora digital.

Confira o VT emblemático de Sarah Andrade:

