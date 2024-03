Nova série da Netflix, ‘Parasyte: The Grey’ estreia dia 5 de abril

A plataforma de streaming Netflix anunciou, esta semana, a nova série Parasyte: The Grey. Inspirada no mangá Parasyte, de Hitoshi Iwaaki, o thriller de ficção-científica com produção coreana ganha vida sob o olhar do diretor Yeon Sang-ho (Invasão Zumbi). A série estreia dia 5 de abril na Netflix.

Inspirado no mangá Parasyte, escrito e ilustrado por Hitoshi Iwaaki, que vendeu mais de 25 milhões de cópias, a nova série tem a premissa de mostrar o que aconteceria se formas de vida parasita se infiltrassem na Coreia do Sul. A atriz sul-coreana Jeon So-nee (Quando meu amor floresce) dá vida à protagonista Su-in, que luta ao ao descobrir que está infectada com um parasita. A série também acompanha os esforços do Team Grey, um grupo dedicado a combater parasitas misteriosos que vivem em humanos.

O diretor Yeon revela, em nota, o entusiasmo de fazer parte desse projeto: “Aos vinte e poucos anos, Parasyte era uma referência para aqueles que eram apaixonados por mangá e animação. Ter a oportunidade de construir sobre isso e criar algo novo não é apenas uma grande honra, mas também um sonho que se tornou realidade desde a minha juventude”. O elenco também inclui os atores Koo Kyo-hwan (Kill Boksoon); Lee Jung-hyun (Battleship Island) e Kim In-kwo (A Maldição — Despertar dos Mortos). A produção sul-coreana vai estar disponível apenas no catálogo Netflix.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco