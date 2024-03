'Ghost of Tsushima' receberá uma versão para PC; veja detalhes

A Sony PlayStation anunciou nesta quarta-feira (6/3) que Ghost of Tsushima chegará para o PC em 16 de maio. O jogo produzido pela Sucker Punch Productions vai vir em sua versão do diretor já com a expansão da Ilha Iki. O game vai ser adaptado pela Nixxes para o PC e já está em pré-venda nas lojas digitais.



Ghost of Tsushima: Versão do Diretor chega para PC dia 16 de maio.



Recursos para PC e detalhes da pré-venda revelados: https://t.co/WJrtjepzGG pic.twitter.com/l7sZaEJTsk — PlayStation Brasil (@PlayStation_BR) March 6, 2024

Ghost of Tsushima foi lançado em 2020, sendo originalmente para PlayStation 4 e o último exclusivo da Sony na plataforma. O jogo conta a história do samurai Jin Sakai em uma aventura para libertar a Ilha de Tsushima das garras de invasores e trazer a esperança de volta para o seu lar.



O jogo é mais um dos títulos da PlayStation que chegam ao PC este ano, assim como Horizon: forbidden West da Guerrilla Games, que também tem a Nixxes por trás da adaptação, e o jogo também era exclusivo apenas dos consoles, assim como seu antecessor, o título chega em 21 de março deste ano. Ghost of Tsushima está disponível exclusivamente para PlayStation 4 e PlayStation 5.