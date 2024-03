'Ghost of Tsushima 2': rumor aponta que jogo pode estar em desenvolvimento

Um dos grandes sucessos da Playstation pode ter uma sequência anunciada ainda este ano. De acordo com um usuário conhecido como ‘Haothors’, Ghost of Tsushima 2 será anunciado durante uma provável edição do PlayStation Showcase, que ainda não tem data, e deve acontecer entre maio e junho – período conhecido por ser a época da E3 —, vale destacar também que a companhia ainda não confirmou o evento.



A desenvolvedora Sucker Punch ainda não revelou o próximo projeto, e nem confirmou uma sequência. O leaker foi responsável por vazar especificações técnicas de Horizon Forbidden West para PC com vários dias de antecedência. Além de apontar também, o anúncio de uma versão para PC do primeiro jogo, informação também divulgada pelo insider Shpeshal Nick.



O boato vem após a confirmação ainda este ano do diretor da Sony, Hiroki Totoki, para os lançamentos first party da companhia em 2024. Segundo o site especializado em jogos virtuais Gaming Bolt, Hiroki havia confirmado que não veríamos nenhum título das maiores franquias da Sony neste ano. Títulos como God of War, Marvel's Spider-Man, Horizon e The Last of Us, não teriam novidades.



Vale ressaltar que todas as informações sobre Ghost of Tsushima 2 são apenas rumores, visto que Sony e a Sucker Punch não se pronunciaram a respeito.

Ghost of Tsushima acompanha a jornada do personagem Jin Sakai, um samurai que precisa proteger a Ilha de Tsushima, no Japão, durante a primeira invasão mongol no país ainda feudal.



O jogo está disponível exclusivamente para Playstation 4 e 5.

*Estagiário sob supervisão de Thays Martins