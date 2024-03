Instagram e Facebook voltam a funcionar após ficarem fora do ar

Após uma hora e meia fora do ar, o Instagram e o Facebook voltaram a funcionar normalmente. Usuários compartilharam a notícia pelo X (antigo Twitter) após tentarem abrir as redes sociais.

No começo da tarde desta terça-feira (5/3), usuários das duas redes sociais relataram grande instabilidade ao acessar as plataformas.

Para alguns, o Facebook caiu de vez, deslogando contas e não funcionando em sua total capacidade. Já o Instagram, apareceu a mensagem "Não foi possível atualizar o feed". As reclamações no Twitter, contam com postagens em inglês e espanhol o que significa que o problema não era apenas em território brasileiro.

Segundo o site Downdetector, que avalia o número de notificações quando um site sai do ar, as primeiras reclamações sobre Instagram e Facebook ocorreram por volta de 12h30. Os sites ficaram uma hora e meia fora do ar até voltar a normalidade.