'Renascer': morte de Padre Santo terá abordagem diferente da 1ª versão

Um personagem importante vai morrer nos próximos capítulos de Renascer. Trata-se de Padre Santo, interpretado por Chico Diaz. No remake, entretanto, a morte do religioso terá uma abordagem diferente da primeira versão da novela, exibida em 1993.

Assim como na versão original, o padre morrerá perto do mar, durante uma missão com Lívio. A grande diferença, por sua vez, estará presente na última conversa que eles terão.

Como Padre Santo morreu na primeira versão de Renascer?

Na novela original, Lívio, que foi interpretado por Jackson Costa, era um padre em formação. Ele havia acabado de sair do seminário e foi mandado para Ilhéus justamente para substituir o Padre Santo (Jofre Soares, que já estava com a saúde fragilizada.

Assim, a relação entre eles era predominantemente hierárquica e distante. O novato tinha consciência de que não podia depender do colega por muito tempo, o que o levou a não desenvolver qualquer vínculo emocional com ele. A frieza da cena da morte também reflete essa distância. Em 1993, despediu-se e participou de todos os ritos religiosos com respeito, porém sem mais aprofundamento.

Como será a morte de Padre Santo no remake?

Já no remake, Lívio é um pastor, interpretado por Breno da Matta. Antes da morte de Padre Santo, os dois terão diálogos emocionantes, já que haviam construído uma relação de amizade no decorrer da trama.

Eles se envolverão em uma conversa mais profunda, trocando elogios pelo trabalho mútuo. Em contraste com a versão original, Lívio já estava estabelecendo uma parceria com a comunidade local em Ilhéus, Bahia, onde a história se desenrola. O pastor, embora um tanto desiludido com sua fé, já havia realizado obras junto aos fiéis e tinha planos para o futuro na região.

O velório do padre reunirá uma multidão de pessoas. Depois, o pastor assumirá o legado de seu amigo e se tornará a grande figura religiosa da região.

Padre Santo (Chico Diaz) e Pastor Lívio (Breno da Matta) (Foto: Reprodução/TV Globo)

