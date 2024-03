Dirigido pelas dramaturgas Cristiane Rocha e Simone Marcelo, a peça de teatro é estrelada pelos atores Ana Carolina Carolinha, Cláudia Moreira e Denis Camargo - (crédito: Nina Quintana) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O espetáculo de teatro Os cães chega aos palcos do Distrito Federal neste mês. A peça é uma adaptação da conhecida obra de literatura Morro dos ventos uivantes, da escritora britânica Emily Brontë. A primeira parada da apresentação é no Espaço Cultural Renato Russo, nesta sexta-feira (8/3), às 20h, em pleno Dia Internacional da Mulher.

Dirigida pelas dramaturgas Cristiane Rocha e Simone Marcelo, a peça de teatro é protagonizada pelos atores Ana Carolina Carolinha, Cláudia Moreira e Denis Camargo. Além da passagem no Espaço Cultural Renato Russo, o elenco de Os cães sobe ao palco em mais duas localidades do DF, Ceilândia (10/3) e Gama (30/3). O espetáculo repercute cenários adaptados do texto original de Emily Brontë, ao mesmo tempo em que destaca personagens femininas em uma peça que discute questões do universo das mulheres, bem como a pressão do sistema patriarcal.

Os cães é uma realização que utiliza recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Idealizada pelo cenógrafo e figurinista Guto Viscardi, morto em fevereiro de 2018, o sonho de fazer uma peça que contasse a clássica história do Morro dos ventos uivantes foi continuado pela dupla de diretoras Cristiane Rocha e Simone Marcelo. O espetáculo é proibido para menores de 18 anos.