'Renascer': 4 personagens novos que ainda não tiveram atores definidos

Se o remake de Renascer seguir pelo mesmo caminho da versão original, exibida em 1993, a novela ainda contará com 4 personagens novos, mas que ainda não tiveram seus intérpretes definidos ou divulgados pela TV Globo.

Na ocasião, são personagens que farão pequenas participações ao longo da trama e que, inclusive, podem nem aparecer na história, caso o autor Bruno Luperi continue realizando mudanças significativas na obra original, que foi escrita por seu avô, Benedito Ruy Barbosa.

Confira logo abaixo, quem são esses 5 personagens novos:

1. Lurdinha

Em Renascer, de 1993, Lurdinha foi interpretada pela atriz Íris Nascimento. A moça surgiu na trama após o Padre Lívio (Jackson Costa) a levar para trabalhar na venda de Norberto (Nelson Xavier). O comerciante contratou a forasteira e aos poucos, se apaixonou por ela. Quem também ficou encantado pela jovem, foi Zinho (Cosme dos Santos). No final, Lurdinha e Zinho ficaram juntos.

Vale ressaltar que, no remake, Zinho virou Zinha (Samantha Jones). Diante disso, é possível que a trama atual se desenrole para um romance lésbico da personagem com Lurdinha. O nome da atriz que irá interpretar a moça, no entanto, ainda não foi divulgado pela Globo.

2. Rafael

Outro personagem novo que deve entrar apenas na reta final de Renascer é Rafael, um rapaz que vai até Ilhéus atrás de Professora Lu. Nos últimos capítulos, os dois se casam. Na versão de 1993, o papel foi interpretado por Kadu Moliterno. Já para a versão atual, ainda não foi divulgado quem será o intérprete.

Leila Lopes (Professora Lu) em Renascer ao lado de Rafael (Kadu Moliterno) (Foto: TV Globo)

3. Aurora

Na versão original de Renascer, a atriz Mara Carvalho viveu Aurora, dona de uma fazenda em Goiás. José Inocêncio fica interessado em comprar a propriedade e, em meio aos negócios, acaba se envolvendo com a mulher. O nome da atriz que irá interpretar a personagem no remake ainda não foi divulgado.

4. Delegado Olavo

Outro personagem que apareceu em Renascer (1993), foi o Delegado Olavo, interpretado pelo saudoso Cecil Thiré, que morreu em 2020. Na trama, ele investiga quem baleou José Inocencio. Ainda não foi divulgado qual ator ficará responsável pelo papel na versão atual da novela e nem se o personagem realmente existirá no remake.

O post Renascer: 4 personagens novos que ainda não tiveram atores definidos foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.