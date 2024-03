Games: Brasil vai ao GDC representado por 47 estúdios nacionais

A AbraGames (Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Digitais) em parceria com a ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos) através do projeto Brasil Games vai levar uma delegação com 47 estúdios de jogos brasileiros para o GDC (Game Developers Conference, Conferência de desenvolvedores de jogos em tradução livre) em São Francisco, nos EUA, sendo o segundo maior número de participantes brasileiros da história do evento. O evento é um dos mais notórios sobre desenvolvimento de jogos, este ano ele acontece de 18 a 22 de março. A expectativa é que as negociações gerem pelo menos U$55 milhões.

A Abragames participa da GDC desde 2010 “Em 2024, o Brasil estará muito bem representado e certamente terá uma atenção especial do mercado internacional, já que nos últimos anos temos apresentado e realizado grandes projetos, além de figurar constantemente na lista dos principais mercados de external development (desenvolvimento externo) ”, comemora Rodrigo Terra, presidente da Abragames.

Eliana Russi, diretora internacional da Abragames e diretora operacional do Brazil Games, reforça que a participação dos estúdios brasileiros reflete a força da indústria nacional “Nossa expectativa é gerar mais de US$ 55 milhões em negócios. Essa pode ser a maior participação brasileira na GDC do ponto de vista comercial, superando a GDC de 2023. No ano passado, os 43 estúdios nacionais presentes fecharam US$ 53 milhões em contratos que estiveram em vigor ao longo dos doze meses seguintes ao término do evento”.



Os seis jogos brasileiros que serão apresentados no estande da Brazil Games e estarão disponíveis para os visitantes testarem são: Maser Lemon e The Tree of Languages, da Pepita Digital; FC Barcelona Freestyle e Benfica Football Merge, da Hermit Crab; Midnight Dreams, da ExtraordianyGames; Starlit Adventures 2, da Rockhead Studio epor fim, a apresentação do software de desenvolvimento Audaces Fashion Studio, da Audaces.



A lista completa das 47 empresas brasileiras participantes é composta por: Arvore Immersive Experiences, Audaces, Behold Studios, BitCakeStudio, Cavylabs, Coffeenauts, Diorama Digital, Double Dash Studios, Extraordinary Games Studio, Fanatee, Fira Soft, Flux Games, Games Dev Hub, Gamescom LATAM & BIG Festival, Gazeus Games,Glitch Factory, Hermit Crab Game Studio, Ilex Games, Izyplay Game Studio, Kokku, KreativitasStudio, Lab Secreto, Lightfarm Studios, LimiarStudios, Mad Mimic, Magistral Games, Main Leaf, MedRoom, Minimol Games, Nuuvem, Pepita Digital, Petit Fabrik, Pipa Studios, Rockhead Studios, Rogue Snail, RoundTable Studios, Seize Studios, Siprocal, Smash Mountain Studio, Spark Studio, Split Studio, Tapps Games, Theogames, ViVa Games, VRMonkey, Webcore Games, White Wolfy e Wingeon Game Studio.



Além de liderar a comitiva de 47 estúdios, a Abragames participará ao lado de associações internacionais do Global Play Showcase, uma exposição que será realizada na mesma semana da GDC 2024. A iniciativa é fruto da parceria da Abragames com a federação das associações mundiais de videogames, e reúne alguns dos melhores games de dez países e regiões. O game nacional escolhido pela associação brasileira para ser apresentado no evento é o Mark of the Deep, do estúdio Mad Mimic.



O evento é aberto para produtoras, investidores e convidados que terão a oportunidade de jogar, avaliar e ter contato com os desenvolvedores por trás desses novos títulos.