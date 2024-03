Forba realiza o maior festival de Rock autoral dos últimos tempos no DF

O Sesc de Taguatinga Norte receberá nos dias 15, 16 e 17 de março um dos maiores festivais de Rock autoral dos últimos anos. O Forba 2024 — Festival Ocupa Rock Brasília Autoral reunirá 14 bandas da capital federal. O evento tem formato colaborativo e, com a união dos grupos, pretende reavivar a chama do gênero que transformou a cidade no principal polo do país. Os ingressos estão disponíveis com as bandas a R$ 20 ou no Sympla a R$ 25 mais taxa.

Para os amantes do Rock, o Forba trará bandas das mais variadas vertentes e em diferentes estágios da carreira, com sonoridades que variam do clássico ao Indie, do Psicodélico ao Metal extremo. Tudo isso faz do Forba um evento único.

“O Distrito Federal produz muito Rock de qualidade. Temos bandas surgindo a todo momento. Nós queremos inspirar mais pessoas e fazer com que os jovens tomem às rédeas desse patrimônio que é nosso. Esperamos que esse seja um marco para a retomada da cena, em uma nova fase do Rock Brasília”, afirma Dimi Souza, músico, produtor e idealizador do Forba.

Entre as bandas que estarão no palco do Sesc de Taguatinga Norte estará a Intokáveis. O grupo de Rock Arena brasiliense se apresentará no domingo. “Será uma honra em dividir palco com grandes bandas que estão do cenário do DF. Nos últimos anos, temos visto o público crescendo. Outros festivais têm contribuído para isso, mas o Forba promete ser um marco, com reunião de tanta gente que quer trazer de volta o grande público aos shows e pubs”, projeta o guitarrista Dinho Ribeiro.



A realização do Forba está sendo possível graças ao carácter colaborativo. Cada banda colocou à disposição seus serviços. Isso também ocorre graças ao apoio de entidades como o Sesc, que, acreditando na proposta dos músicos, disponibilizou o teatro Paulo Autran.



Um dos pontos inegociáveis das apresentações, segundo a organização, é que as bandas somente apresentem repertório autoral. O objetivo levar ao público um material novo, inédito. Algumas bandas, inclusive, são bem conhecidas, como a Barbarella B e a Ultra Metade, que possuem fãs cativos.



Outras estão em exponencial crescimento, como é o caso da Arqvírus, que tem feito shows, inclusive, fora do Distrito Federal. “Brasília tem público para todas essas bandas. Esse é o momento e, claro que ainda não estão aqui todos os grupos, por isso, estamos pensando nas próximas edições. Será uma grande festa e o sucesso dele virá com o público”, conclui Dimi.

Música e teatro

O Forba 2024 — Festival Ocupa Rock Brasília Autoral ocorre na sexta-feira (15/3), a partir das 17h; sábado (16/3), às16h; e no domingo (17/3), a partir das 15h. No terceiro dia, antes dos shows, propriamente ditos, o evento contará com apresentações de teatro infantil e contação de poesia com artistas da região. A integração é um dos objetivos do encontro.

Serviço



Forba — Festival Ocupa Rock Brasília Autoral

Local: Sesc Taguatinga Norte

Entrada: R$ 20 (com as bandas) / R$ 25 (no Sympla) — por dia



Programação:

Sexta-feira (15/3) — 17h

My Blood Vision

Radical Brasil

Entrequadras

Kábula

Barbarella B

Sábado (16/3) — 16h

Artrodeze

Arqvírus

Dimi Souza

Baratas de Chernobyl

Os Candangos

Domingo (17/3) — 15h

Teatro Infantil

Poetas

Ultra Metade

Kabrunko Rock

Sondamãe

Intokáveis