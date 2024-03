Documentário de Jennifer Lopez sobre novo álbum chega ao Prime Video

Ícone da música e do cinema, Jennifer Lopez estreia o documentário A maior história de amor nunca contada, que já está disponível na plataforma de streaming Prime Video. O documentário explora os bastidores da criação do disco This is me... Now, lançado este ano. A maior história de amor nunca contada também se aprofunda nos 20 anos de carreira musical e fala sobre as experiências e reflexões de JLo.

O álbum This is me..Now, lançado em fevereiro deste ano, fez grande sucesso com o primeiro single Can't get enough, que se consolidou acumulando mais de 4 milhões de streams no Spotify e quase 30 mil vídeos com o áudio oficial no Tik Tok. O documentário detalha o processo da criação do álbum escrito entre 2022 e 2023 na casa da cantora. O longa conta com a participação do ator Ben Affleck (Garota exemplar) e do cantor Post Malone.

A maior história de amor nunca contada é uma produção original da Amazon, com a direção de Jason Bergh (Jennifer Lopez- Halftime). O álbum This is me... Now está disponível para streaming em todas as plataformas de áudio. Já o documentário está disponível exclusivamente no Prime Video.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco