Cia de Brasília abre audição para musical ‘O corcunda de Notre Dame’

A Cia de Cantores Líricos de Brasília está com inscrições abertas para interessados em participar do musical O corcunda de Notre Dame, que ocorrerá nos dias 22 e 23 de junho. Basta mandar mensagem para o e-mail corcundaomusical@gmail.com informando nome completo, idade, classificação vocal, link do perfil do artista e o link de um vídeo do YouTube de no máximo 1 minuto se apresentando e cantando em português.

“Será uma bela oportunidade de dirigirmos e atuarmos com talentos do Distrito Federal. Venham participar conosco”, convida a produtora e diretora da Cia, Renata Dourado, em nota. A organização surgiu em 2008 por meio da união de cantores líricos do DF que resolveram contribuir com o cenário musical da cidade. Todos os participantes realizam apresentações musicais, shows, concertos, recitais, óperas e casamentos, em grupo ou solo.

A apresentação é uma adaptação do famoso livro de mesmo título, do autor francês Victor Hugo. A história segue o corcunda Quasímodo, que foi abandonado bebê na catedral de Notre Dame e vive incógnito desde então. A chegada da bela cigana Esmeralda inicia uma trágica série de acontecimentos que leva à inveja, traição e assassinato.