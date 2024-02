Espetáculo ‘O último apaga a luz’ faz curta temporada em Brasília

A peça O último apaga a luz é um musical que conta a história de uma senhora ranzinza, que presa em casa, é obrigada a fazer as pazes com a festa da carne. O espetáculo ocorre de 23 à 25 de fevereiro, na sexta (23/2) e sábado (24/2) às 20h, domingo (25/2) às 19h. A peça é voltada para o público idoso, mas abrange as mais diversas gerações, contando com aspectos nostálgicos de épocas passadas. Os ingressos já estão à venda na plataforma do Sympla.

O último apaga a luz vem sendo exibido nos teatros de Brasília desde de 2015, dessa vez, com um elenco diferente, que se prepara há dois meses para a performance desse final de semana. O escritor Gabriel Neves e o diretor Oliver Oliveira, criaram a peça a partir do estímulo de levar as pessoas idosas ao teatro, para que se identifiquem e se sintam acolhidos nesse ambiente. Famosas marchinhas carnavalescas foram adaptadas para a peça. O espetáculo não é interativo, mas é bastante dinâmico.

O musical convida o público a refletir o que se leva para a vida após a juventude. “A peça diz muito sobre memória e como levamos a vida, também é um ensinamento muito importante aos jovens e para pessoas da melhor idade refletirem como levaram e como levam a vida” afirma Tiago Black, diretor musical. A peça é um convite para o público rir e se emocionar com a trama dos personagens.



Serviço

O último apaga a luz

Sexta (23/2), sábado (24/2) e domingo (25/2), a partir das 19h, no Teatro do Sesc Ary Barroso Ingressos a venda a partir de R$ 20 plataforma Sympla e uma hora antes do início do espetáculo.





Matéria escrita por Ana Carolina Rubo, estágiaria sob supervisão de Pedro Ibarra