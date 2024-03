Madonna no Rio: veja quais músicas fazem parte do show que vem ao Brasil

Madonna vai desembarcar no Brasil para um show histórico e gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo dia 4 de maio. A apresentação, que ainda não foi anunciada oficialmente pela cantora, foi confirmada pelo colunista Lauro Jardim, do O Globo. Mas o que os fãs podem esperar da apresentação?

Madonna está na estrada com a Celebration Tour, uma série de shows que comemora os 40 anos de carreira da Rainha do Pop. Na setlist estão hits que marcaram as últimas quatro décadas, músicas queridinhas dos fãs e até mesmo um cover do maior hino LGBTQIAPN+, I Will Survive, de Gloria Gaynor.

O último show marcado para a turnê é no dia 26 de abril, na Cidade do México. A expectativa é que de lá a cantora venha ao Brasil, onde encerrará a série de apresentações.

A Celebration Tour começou em outubro de 2023, em Londres, e tem uma setlist oficial apresentada nos quase 40 shows já realizados. São quase 30 músicas e duas horas de apresentação.

A vinda de Madonna ao Brasil deve ocorrer por meio de uma ação com o banco Itáu (foto: Divulgação/ITAU)

Os fãs podem esperar momentos marcantes e emocionantes. Um deles é entre as canções Holiday e Live to Tell, quando Madonna faz um tributo para vítimas de HIV/AIDS. Vale lembrar que a cantora foi uma das primeiras estrelas a falar abertamente sobre o tema, durante a grande crise da AIDS, no final dos anos 1980.

Para a performance de um dos seus maiores sucesso, a já clássica Vogue, Madonna celebra a revolta de Stonewall e ainda dá um gostinho de Break My Soul (The Queens Remix), a parceria que fez com Beyoncé, em 2022.

Confira a setlist oficial da turnê

1. Nothing Really Matters

2. Everybody

3. Into the Groove / Hollywood (Remix)

4. Burning Up

5. Open Your Heart

6. Holiday

7. Live to Tell

8. Like a Prayer

9. Erotica / Papa Don't Preach

10. Justify My Love

11. Fever

12. Hung Up

13. Bad Girl

14. Vogue

15. Human Nature

16. Crazy For You

17. The Beast Within'

18. Die Another Day

19. Don't Tell Me

20. Mother and Father

21. I Will Survive (Gloria Gaynor Cover)

22. La Isla Bonita

23. Don't Cry For Me Argentina

24. Bedtime Story

25. Ray Of Light

26. Rain

27. Interlude: Like a Virgin / Billie Jean (Michael Jackson)

28. Give Me All Your Luvin' / Bitch I'm Madonna

29. Celebration / Music