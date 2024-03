Madonna no Brasil: Rio confirma show gratuito em Copacabana em maio

A vinda de Madonna ao Brasil foi confirmada pelo canal oficial do turismo do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (7/3). A cantora fará uma apresentação gratuita na praia de Copacabana em 4 de maio, a fim de encerrar a turnê The Celebration Tour, que comemora seus 40 anos de carreira.

Faz 12 anos que a estrela do pop não vem ao Brasil. A última vez em que Madonna esteve no país foi em 2012, quando realizou dois shows em São Paulo, um no Rio de Janeiro e outro em Porto Alegre. A cantora fez sua estreia em terras brasileiras em 1993, ano em que reuniu 120 mil fãs no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

Madonna está rodando o mundo com sua turnê, que começou em outubro do ano passado. Antes do show em Copacabana, ela irá se apresentar na Europa, nos Estados Unidos e no México.