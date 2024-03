Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (10/3)

O PRINCÍPIO DA REALIDADE



Data estelar: Lua Nova em Peixes.



O princípio da realidade não é, definitivamente, teu ponto de vista, porque apesar de parecer que esse seja o princípio da realidade, mais real do que tua capacidade de ver é o poder que vê através de ti, e do qual emanam todos os poderes que, individualmente, todos pretendemos usurpar, por pura ignorância de como tudo funciona no Universo.



O princípio da realidade nunca está na parte, mas no todo, e mesmo que o grande todo não nos seja acessível de imediato, pelo menos é bastante apropriado e sábio que, quando pretendemos entender o que seja real, nos atenhamos sempre ao que seja maior do que nosso particular ponto de vista, o conjunto mais amplo e inclusivo possível no qual nossa presença individual e nosso particular ponto de vista seja um dos ingredientes. O princípio da realidade é sempre o que é maior que nós.



























< >

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Apesar do barulho e das tensões que estimulam a precipitação, melhor você respirar fundo e seguir o fluxo dos bons sentimentos que vinham sendo nutridos no coração. Esses vão guiar sua alma pelo caminho auspicioso.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



Você não poderia agir de forma contrária aos seus interesses, porém, há momentos em que, por pura impulsividade, a alma é capaz de ser sua própria adversária. Nesses momentos se mostram os amigos verdadeiros, que alertam.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)



A mente é uma grande complicadora, mas é a mente a que vai simplificar também o que ela mesma complicou, e vai tentar conviver você com essa ambiguidade subjetiva, essa faça de dois gumes que magoa e cura ao mesmo tempo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



A impaciência seria péssima conselheira neste momento, portanto, ainda que sua alma seja tomada por ela, faça a si o favor de se conter e de ganhar tempo, seja respirando fundo, cantando mantras ou correndo no parque.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)



O que algumas pessoas fazem e que afeta muito o que você pretende fazer, isso é algo que apesar de perturbar o ânimo há de ser encarado, neste momento, como a oportunidade de mostrar sua fibra e dar o troco de imediato.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



Provavelmente, sua maneira de ver as coisas é mais acertada, porém, as circunstâncias não lhe dão suporte para que suas razões prevaleçam. Nesta parte do caminho é melhor você seguir o que as pessoas decidam.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



Trocar a satisfação dos desejos pelo suprimento das necessidades parece ser a melhor pedida para este momento. Desejos podem ser prorrogados, enquanto as necessidades sempre chamam a atenção para o que é essencial.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)



Procure se entender com as pessoas, porque isso vai criar um ambiente agradável onde todos os desejos, ainda que divergentes, convivam da melhor maneira possível. Faça a sua parte para contribuir com entendimento.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



É hora de evitar conflitos, porque ainda que tudo possa ser consertado depois, vai se criando um desgaste que, a longo prazo, acaba desintegrando até os bons relacionamentos. Faça a sua parte para evitar conflitos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



Você vai precisar fazer alguns movimentos arriscados e urgentes, mas tendo o cuidado para não se exceder na força aplicada, de modo a não ofender ninguém, apenas defender o que você considerar que seja seu.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



Na medida em que você conseguir exercer o autocontrole, você também evitará que aconteçam coisas desnecessárias, que produziriam uma tensão que ninguém merece experimentar nesta parte do caminho. Melhor evitar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Há uma parte do destino que não pode ser dominada, está nas mãos de forças além de seu controle. Porém, há outra parte da construção do destino que depende unicamente da qualidade das atitudes que você tomar. Só isso.