Complexo Fora do eixo celebra o Dia da mulher com eventos gratuitos

O Complexo fora do eixo, no Setor de abastecimento e armazenamento norte (SAAN) quadra 1, oferece uma programação especial no dia das mulheres. A partir das 20h, a entrada para elas é gratuita nesta sexta-feira (8/3). A cortesia pode ser retirada antecipadamente no site Digital Ingressos.

Para celebrar a data, a programação conta com shows de artistas locais e terá o grupo de pagode Benzadeus e os DJs Caio Hot, Luk e Kacá. As mulheres recebem um shot especial de cortesia.

Os ingressos custam a partir de R$30 (+ taxas), valor sujeito a alteração sem aviso prévio.



Serviço

Complexo Fora do Eixo

Não recomendado para menores de 18 anos, salvo com acompanhante legal.