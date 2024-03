‘Azul’, novo single de Bryan Behr ,tem participação de Duda Beat

O cantor catarinense Bryan Behr, conhecido pelo hit A vida é boa com você e indicado ao Grammy latino na categoria Melhor álbum pop contemporâneo em Língua Portuguesa, lançou, nesta quinta-feira (7/3), o single Azul, com participação da cantora pernambucana Duda Beat. A música está disponível em todas as plataformas digitais e o videoclipe, que conta com a aparição de ambos, se encontra no canal oficial do Youtube de Bryan Behr.

Bryan Behr queria o feat de uma cantora no pop romântico de Azul e pensou em Duda Beat para a parceria. A cantora prontamente topou e trouxe para o trabalho a própria identidade. “A oportunidade dessa colaboração surgiu com o convite do Bryan. Quando ele me mandou a música, o que mais me atraiu foi a própria canção, que é muito bonita. A produção é uma harmonia linda”, conta Duda, em nota. O videoclipe conta a história de um reencontro em uma festa, com atmosfera de atração.

Bryan avisa que o novo álbum será lançado ainda neste semestre. Os fãs já podem contar com os singles mais recentes dessa nova era: Não vejo a hora, Quando isso vai passar? e Beijos de artifício.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco