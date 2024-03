Pátio Brasil recebe festival de culinária latina e caribenha; veja datas

Para promover a cultura de países latinos e caribenhos, o Pátio Brasil Shopping, na Asa Sul, receberá nesta sexta-feira (8/3) e no sábado (9/3), o Festival Paladar Internacional. A iniciativa reunirá 11 embaixadas e contará com aulas-show de pratos típicos, estandes dos países, além de proporcionar a oportunidade para networking com personalidades da gastronomia da capital. As atividades ocorrerão em um espaço no segundo piso do shopping, próximo à loja C&A.

O evento faz parte do projeto Paladar Internacional, parceria entre a Fecomércio-DF, e o Senac-DF, a Secretaria de Relações Internacionais, o Pátio Brasil Shopping e 11 embaixadas, com o apoio do Sindicato de Hotéis, Bares e Similares de Brasília (Sindhobar).

A degustação é exclusiva para os inscritos nas oficinas. Mas todos podem assistir às aulas. Vagas remanescentes poderão ser ocupadas em caso de falta de algum inscrito.







Veja a programação:

Sexta-feira (8/3)

Horário: 15h às 16h

Embaixada: Peru

Prato: Ceviche Clássico

Chef: Gildene de Fátima Gil Santiago

Horário: 16h às 17h

Embaixada: República Dominicana

Prato: Sancocho Dominicano

Chef: Meyllin Melo



Horário: 17h às 18h

Embaixada:Barbados

Prato:Picles de Porco com salada de pepino e pudim de batata doce

Chef: Kamilia Natasha Callender

Horário: 18h às 19h

Embaixada: Cuba

Prato: ARROZ CONGRÍ CUBANO e DOCE DE MAMÃO

Chef: Idelmys Brooks

Horário: 19h às 20h

Embaixada: El Salvador

Prato: Pupusa de carne, queijo e feijão

Chefe: Iveth Zoraida Pineda Panameño

Sábado (9/3)

Horário:13h às 14h

Embaixada: Chile

Prato: Pastel de Choclo

Chef: Nivia Bartolucci

Horário:14h às 15h

Embaixada: Bolivia

Prato: Sopa de Maní Y Majadito de Pato

Chef: Alejandro Kevin Yabeta

Horário: 15h às 16h

Embaixada: Paraguai

Prato: Vori Vori de Galinha Caipira

Chef: Conselheira Alicia Pérez

Horário: 17h às 18h

Embaixada: Equador

Prato: Hornado Equatoriano

Chef: Willan Pijal

Horário: 18h às 19h

Embaixada: Argentina

Prato: Empanadas de Carne

Chef: Lucas Fernandez Arteaga

Horário: 19h às 20h

Embaixada: México

Prato: Pan de Cazón

Chef: Cristian Ortega



