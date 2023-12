Pirenópolis e Chapada atraem turistas que vão em busca de natureza e festa

Com uma combinação de natureza, cultura, tradição e festa, Pirenópolis (GO) e Alto Paraíso de Goiás se transformam em destinos cobiçados para quem busca uma virada de ano fora da capital. Queridinhos dos brasilienses, os pontos turísticos oferecem diferentes opções para os viajantes em família e os mais aventureiros. O Correio buscou opções de hospedagem e atividades para aproveitar a chegada do Natal e do réveillon.

Pirenópolis se preparou para um grande fluxo de visitantes neste fim de ano. Há expectativa de 95% de ocupação do setor hoteleiro na cidade, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Goiás (Abih-GO). A Abih projeta um crescimento superior a 60% nas vendas de todo o setor turístico, incluindo pousadas, bares, restaurantes e atrativos.

Para Priscila de Jesus Pereira, vice-presidente regional da associação em Pirenópolis, a cidade atrai, cada vez mais, famílias interessadas na programação de Natal e de réveillon. "As apresentações de teatro na casa do Papai Noel, novidade deste ano, têm chamado atenção das famílias. As expectativas são bastante positivas", afirma.

O "Natal do Cerrado" de Pirenópolis vai até o dia 6 de janeiro de 2024 com iluminação especial e eventos em diferentes locais. A Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, ícone da cidade, é um dos lugares centrais para a queima de fogos na noite de 31 de dezembro. A maioria dos bares e restaurantes da movimentada Rua do Lazer, conhecida por sua gastronomia e música ao vivo, celebra a virada com eventos independentes. "Recomendamos a todos que façam reserva antecipada, temos vários restaurantes que estão com pacotes open bar", sugere a vice-presidente regional da Abih.

O destino tem opções de hospedagem para todos os bolsos, mas as vagas na última semana do ano já estão quase esgotadas. Quem gosta de acampar pode encontrar vagas em campings com diárias entre R$ 70 e R$ 85 por pessoa. Nas pousadas, com café da manhã incluso, as acomodações para duas pessoas saem entre R$ 349 e R$ 750. Para hotéis de luxo, as diárias têm valores a partir de R$ 940.

Eduardo Collengi, proprietário da pousada Relais Amadeus, está otimista com o réveillon. "A apresentação da cantora e ex-The Voice Brasil Rosana Brown será a estrela da festa no espaço, que terá open bar e open food", destaca. Ele informa que será possível participar da festa mesmo não estando hospedado, mas que os ingressos são limitados.

Chapada

Alto Paraíso de Goiás é um dos principais pontos de passagem para os visitantes do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que atrai visitantes do país inteiro por conta das suas famosas cachoeiras, das trilhas em meio ao cerrado, e da prática de esportes radicais. A entrada principal do parque está localizada no distrito de São Jorge, a 36km do município de Alto Paraíso de Goiás. Com ampla oferta de pousadas, restaurantes e comércio, Alto Paraíso atrai especialmente os turistas que buscam mais conforto e infraestrutura na Chapada dos Veadeiros.

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Goiás (Abih-GO) projeta 100% de ocupação na hospedagem de Alto Paraíso no fim do ano. "Em comparação ao ano anterior, as reservas eram em média de 3 a 4 diárias, neste ano está entre 2 a 3 diárias. Provavelmente a queda se dá por motivo do réveillon ser de domingo para segunda-feira", afirma o presidente da Abih-GO, Fernando Pereira.

O aluguel de casas de temporada é a principal opção de acomodação para passar o réveillon em Alto Paraíso. Os preços variam conforme a proximidade com o centro da cidade e o tamanho do espaço locado. Uma diária para dois adultos pode sair entre R$ 480 e R$ 600 em uma casa de um quarto, com cozinha privativa. As pousadas mais luxuosas, com café da manhã incluso, piscina, ar-condicionado, e demais dependências têm diárias a partir de R$ 2 mil por casal.

Na Pousada Inácia, quem comandará a festa de fim de ano é o guitarrista internacional Tico Moraes. Será uma noite com muito jazz e música de qualidade.

Para quem optar por ficar na cidade, explorar o centrinho é uma ótima opção, especialmente a Praça do Artesão, que abriga feiras de artesanato, produtos rurais e centros de estudos místicos. Outra sugestão é passear pela Av. Ary Valadão Filho, a principal rua da cidade, repleta de lojas, bares e restaurantes.