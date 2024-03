MUBI celebra o Dia Internacional da Mulher com especial de fotografia

No Dia Internacional da Mulher, a MUBI apresenta uma coletânea especial para comemorar a data. A programação exalta as mulheres que, contra todas as probabilidades, deixaram marcas nas telas. A plataforma de streaming global MUBI se caracteriza por levar ao público filmes de cineastas visionários, de novos autores a ícones mundiais do cinema.

Desde o início do cinema, as mulheres desempenham papéis fundamentais que causam impactos na sétima arte. Entretanto, as enormes contribuições ainda passam despercebidas. Em 2022, a Celluloid Ceiling (método de pesquisa usado para calcular a sub-representação das mulheres na contratação e no emprego em Hollywood) contabilizou que, entre 250 longas-metragens de maior bilheteria dos Estados Unidos, apenas 7% contam com diretoras de fotografia.

Entre a seleção da MUBI, os filmes As maravilhas, A Medeline de medeline, Cameraperson, Sonata de Tóquio, Anette e Holy motors estão no catálogo. A MUBI está disponível no navegador web, assim como em dispositivos móveis.