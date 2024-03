Nos próximos capítulos de Renascer, uma surpresa aguarda João Pedro (Juan Paiva): a chegada de Sandra (Giullia Buscacio) vai mexer com os sentimentos do rapaz. Filha de Egídio (Vladimir Brichta), ela retorna para a fazenda do pai após um período de estudos na cidade grande.

O rapaz, que até então ainda tinha sentimentos por Mariana (Theresa Fonseca), finalmente deixará a moça de lado e engatará um novo romance na trama. Em uma cena prevista para ir ao ar nas próximas semanas, inclusive, João Pedro e Sandra farão sexo no rio.

Romance de João Pedro e Sandra em Renascer

Quando conhecer Sandra, João Pedro tentará fugir da moça, com medo de que ela machuque seu coração, da mesma maneira que Mariana. O filho de José Inocêncio também não gostará nada de saber que a jovem é filha de Egídio, o maior rival de seu pai.

A filha de dona Patroa (Camila Morgado), no entanto, será insistente e conseguirá conquistar o coração do rapaz. Após muitos convites para passear, os dois finalmente terão um momento sozinhos na beira de um rio e transarão por lá mesmo.

Vale lembrar que, se o remake seguir pelo mesmo caminho da versão original de 1993, João Pedro e Sandra ficarão juntos no final da novela. Eles se casarão e terão uma filha.

Em ‘Renascer’, João Pedro (Juan Paiva) se envolve com Sandra (Giullia Buscacio) (Foto: Globo)

