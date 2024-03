Embaixadora oficial de premiações internacionais na TNT desde 2023, Ana Furtado apresenta a 96ª edição do Oscar neste domingo (10), considerada a maior festa do cinema mundial. Esta será a terceira premiação que a artista apresentará este ano.

Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o time de especialistas escolhido pelo canal será 100% feminino.

Além de Ana Furtado, que mediará toda a conversa, a TNT traz a jornalista Aline Diniz como especialista da noite, a atriz Andréia Horta como comentarista.

Além disso, caberá à Caroline Ribeiro entrevistar as celebridades no tapete vermelho, diretamente de Los Angeles, nos Estados Unidos. No Brasil, o evento poderá ser acompanhado na TNT e também na Max, a partir das 19h.

Reprodução/Instagram

O post Ana Furtado apresentará o ‘Oscar 2024’ ao lado de um super time de mulheres; saiba detalhes! foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.