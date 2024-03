Algumas pessoas começaram a falar nas redes sociais que Rodriguinho havia feito procedimentos estéticos no rosto após deixar a casa do BBB 24.

Porém, o pagodeiro resolveu ir até suas redes socais e falar sobre o assunto. "Estou dando muita risada vendo pessoas falando que eu rejuvenesci, que fiz botox, que fiz não sei o que na cara. Não fiz nada, gente. Que eu estou hoje muito melhor do que lá", começou.

"Lá na casa eu vivia preocupado, não dormia direito, não estava comendo direito, não estava recebendo carinho das pessoas que amo. Foi isso", disse ele.

Rodriguinho foi um dos nomes mais fortes do BBB 24, e conseguiu atrair a antipatia de boa parte do publico do reality show. Agora, ele pretende focar na carreira e em cuidar da família.

O post Rodriguinho nega ter feito procedimento estético no rosto após o BBB 24 foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.