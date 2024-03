Isis Valverde relembra acidente de carro: ‘Fiquei por um bom tempo com medo’

Isis Valverde, atriz, numa rede social, respondeu à caixinha de perguntas nos stories sobre um assunto delicado: o grave acidente de carro que sofreu em 2014, que acabou em uma fratura na primeira vértebra da coluna cervical.

‘Fiquei por um bom tempo com medo’

O seguidor questionou se a atriz ficou com muito medo de dirigir após o acidente. Sem rodeios, ela admitiu: "Foi muito difícil voltar a entrar em um carro. Fiquei por um bom tempo com medo, não queria andar de carro", começou ela.

"Até hoje, quando tem alguém dirigindo e a pessoa está andando um pouco rápido, me dá um pouco de desespero. Muito louco a cabeça da gente, mas eu faço análise, me ajudou bastante. Foi bem no meu tempo essa volta", concluiu.

