Oscar 2024: perfil de John Lennon comemora vitória de curta de animação

O perfil oficial de John Lennon no Instagram comemorou a vitória de War is Over! Inspired by the Music of John and Yoko no Oscar 2024 na categoria de Melhor curta-metragem de animação. "Feliz dia das Mães, Yoko! Parabéns para Sean, Dave, Brad e todo o time e muito obrigada à Academia pelo prêmio", escreveu o perfil de Lennon, fazendo referência ao filho Sean e à mãe dele, Yoko Ono.

A animação de 11 minutos é inspirada na canção Happy Xmas (War is Over), de Lennon e Ono. O curta foi escrito por Dave Mullins e produzido por Brad Booker, em parceria com o estúdio de animação dos dois, ElectroLeague, bem como Sean Ono Lennon e Yoko Ono.

A produção apresenta uma realidade alternativa da Primeira Guerra Mundial, em que um pombo transmite mensagens pelo campo de batalha, de um lado para o outro, entre dois adversários que jogam xadrez. À medida em que a luta e o jogo aumentam, o pombo continua a trocar suas mensagens. Ao final, percebe-se que, quem quer que ganhe o jogo, não há vencedores na guerra.