BBB24: enquetes apontam que ‘rival’ de favorito do público será eliminada

Rival de um dos queridinhos do Big Brother Brasil, a modelo Yasmin Brunet deve ser eliminada com cerca de 70% dos votos no paredão desta terça-feira (12/3), de acordo com as principais enquetes sobre o tema. A sister do grupo camarote protagonizou o primeiro paredão da temporada, mas, desde então, havia se livrado de cair na berlinda outra vez.

Um dos motivos para a rejeição de Yasmin pode ser a rivalidade da modelo com um dos favoritos do público, o baiano Davi Brito. A equipe do brother nas redes sociais tem feito campanha pela saída de Yasmin.

Segundo enquete do UOL, a sister deve sair com cerca de 77%. Lucas ‘Buda’ fica atrás com 17% e Isabelle com apenas 5%.

Enquete BBB24 (foto: Reprodução/UOL)

A enquete do Votalhada, que calcula a média de enquetes em diferentes plataformas, aponta que Yasmin deve sair com 69%.

Enquete BBB24 (foto: Reprodução/Votalhada)

As enquetes não têm caráter científico ou influência sobre o resultado, apontam os próprios organizadores. A votação oficial ocorre no site do Gshow.