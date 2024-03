O Fuá de Seu Estrelo pode virar Patrimônio Imaterial do DF

O grupo candango O Fuá de Seu Estrelo, que se manifesta através da arte e identidade cultural, aguarda a votação que poderá dar-lhe o título de Patrimônio Imaterial do DF. Seu Estrelo pode ser considerado o primeiro Patrimônio Imaterial genuinamente brasiliense. A proposta será votada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do Distrito Federal (CONDEPAC-DF). A reunião, aberta ao público, será realizada na próxima terça-feira (12/3) a partir das 10h, na Biblioteca Nacional, sede da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC-DF).



A sugestão foi feita em 2021 pelos alunos do Centro Tradicional de Invenção Cultural, a escola popular do Grupo Seu Estrelo e pelos próprios integrantes dessa manifestação cultural. Artistas locais, mestres e mestras da cultura popular do Brasil e políticos com enfoque em cultura apoiaram a iniciativa. O historiador Luiz Antônio Simas, a líder religiosa Mãe Baiana de Oyá e o mestre popular Manoelzinho Salustiano se manifestaram a favor.



Com uma fusão de mitologia e samba, dentro de uma escola popular, o Fuá de Seu Estrelo representa o real e o imaginário do Cerrado e do Distrito Federal por meio de suas apresentações e seus festejos populares. Uma tradição que tem como base o Mito do Candango Voador e outras histórias do Cerrado, escrito por Tico Magalhães. O projeto atua principalmente no Terreiro do Centro Tradicional de Invenção Cultural (sede do grupo Seu Estrelo) no Setor de Embaixada, na 813 Sul.

Serviço

Votação aberta para título de Patrimônio Imaterial do DF

Amanhã (12/3), no Auditório do 2º andar da Biblioteca Nacional (Eixo Monumental), às 10h, . Entrada Franca. Classificação indicativa livre