Michel do BBB 24 garante que pretende casar logo com o noivo

Eliminado do Big Brother Brasil, Michel tem os planos bem definidos agora que deixou a casa mais vigiada do país. O professor de geografia está decidido a se casar com Renato Cavalcanti.

"O casamento vai sair, tem que sair (risos). É uma coisa que eu quero muito há cinco anos. Quando falo do Renato meus olhos enchem de lágrimas, brilham. É uma pessoa em quem eu tenho 100% de confiança. Eu no BBB nunca fiquei preocupado com o que ele estaria fazendo aqui fora. Me preocupava com ele, como ele estava. Quero que o casamento saia o mais rápido possível", disse ele em entrevista a Quem.

Apesar de garantir que ama a profissão, Michel diz que não pretende mais voltar para as salas de aula, e talvez conseguir trabalhar com sua imagem como pessoa pública agora que participou do principal reality show do país.

"Eu estou disposto a abraçar todas as oportunidades que vierem. Não quero voltar para a sala de aula por enquanto porque é ralado, sofrido, apesar de eu amar a minha profissão. Eu tenho vontade de ir para o entretenimento. Tenho o pensamento muito rápido, brinco, consigo sair das situações, então estou aberto a oportunidades. Ainda quero ver se consigo ajudar ONGs LGBTs com Educação. Gosto muito de viagens também", falou.

