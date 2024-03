Regina Duarte: saiba todos os detalhes da condenação da atriz na Justiça

Regina Duarte foi condenada a pagar uma indenização à diretora Janaina Diniz Guerra, filha da atriz Leila Diniz, em ação que havia sido iniciado em meados de julho do ano passado.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, o Juizado Especial da Lagoa, no Rio de Janeiro, compreendeu que a ex-namoradinha do Brasil fez uso indevido de uma imagem da famosa, e exigiu o pagamento de R$ 30 mil.

Além disto, a Justiça deu um prazo de 48 horas para que o vídeo seja retirado das redes sociais de Regina Duarte. Em caso descumprimento, a multa será de R$ 1 mil por dia.

No material publicado em questão, a foto de Leila Diniz é anexada ao lado de outras atrizes em protesto contra a censura da Ditadura Militar, em 1968. A imagem surge em meio a frases como "1964 foi uma exigência da sociedade" e "as mulheres nas ruas pediam o restabelecimento da ordem", ditas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), apoiado por Regina Duarte.

