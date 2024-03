Eric Carmen, cantor de 'All by myself', morre aos 74 anos

O cantor Eric Carmen, dono do hit All by myself, morreu aos 74 anos. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (11/3), pela esposa do artista, Amy Carmen. Segundo ela, Eric faleceu enquanto dormia, no fim de semana.

"É com enorme tristeza que partilhamos a comovente notícia do falecimento de Eric Carmen. Foi uma grande alegria para ele saber que, durante décadas, sua música tocou tantas pessoas e será seu legado duradouro. Por favor, respeite a privacidade da família enquanto lamentamos a nossa enorme perda", afirmou Amy.

A mensagem da esposa de Eric termina com a frase da música Love Is All That Matters, do álbum solo do artista. "O amor é tudo o que importa. Fiel e para sempre”, diz.

A música All by myself, composta em 1975, teve várias regravações por outros artistas, como a cantora Céline Dion. Nos anos 1970, antes de fazer sucesso com a carreira solo, Eric foi vocalista da banda norte-americana Raspberries.

Eric também emplacou trilhas sonoras de filmes famosos, como Footloose – Ritmo Louco, de 1984, com a canção Almost Paradise. Já em 1987, a Hungry Eyes apareceu no filme Dirty Dancing – Ritmo Quente.