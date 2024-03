BBB 24: Yasmin Brunet confessa medo da mãe, Luiza Brunet

Yasmin Brunet, que está no Paredão da semana do BBB 24, confessou que possui medo da mãe, Luiza Brunet. Durante conversa com Giovanna Pitel e Leidy Elin, a modelo assumiu que teme receber uma bronca da ex-atriz, com sua saída do reality show.

"Minha mãe cozinha muito bem sério. Escuto ela me esculachar. Ela vai me esculachar tanto senhor", iniciou a alagoana. Sincera, a ex-mulher de Gabriel Medina temeu acerca da reação de sua mãe, com sua saída da casa mais vigiada do Brasil.

"Nossa, eu estou até com medo do que minha mãe vai falar para mim… Meu pai?!", disparou Yasmin Brunet. "Mas eles sabiam que você ia vir. Não sabiam?", questionou Leidy Ellen. "Nossa, mas eu acho que eles vão falar um monte. Estou até com medo", disse ela.

Em tempo, Yasmin está no Paredão do BBB 24, e disputa a preferência do público com Lucas Henrique, o Buda, e Isabelle Nogueira. A loira foi indicada por decisão da Líder da semana, Beatriz. O resultado será divulgado na noite desta terça-feira (12/3), ao vivo.

