Quanto Café lança nova colaboração com floricultura e cerâmicas

Para brasilienses amantes de café e de uma boa conversa, a cafeteria Quanto Café anunciou uma colaboração com a floricultura Doralice.me e com a loja de cerâmicas artesanais por Gita. Com o objetivo de trazer ao público um ambiente acolhedor e alegre, o Quanto Café funciona de segunda à sábado na Asa Norte.

O Quanto Café já tinha uma parceria consolidada com a livraria Circulares e agora abre espaço para o início da colaboração em outras frentes. A floricultura conta com a proposta de uma produção local, com flores frescas. Gita Artesiana traz peças de cerâmica feitas à mão, sem o uso de moldes, o que torna cada peça adquirida exclusiva.

Os produtos comprados podem vir acompanhados de versos, trechos de poesias e prosas escritas por Giovana Teles. Os clientes podem adquirir os artigos diretamente na loja ou encomendar pelo e-commerce no perfil do Instagram.