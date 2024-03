SESC apresenta mostra de filmes franceses para celebrar o mês da francofonia

A partir desta quarta-feira (13/3), em celebração do mês da francofonia em Brasília. O SESC disponibilizou o espaço para a mostra do cinema francófono na capital. Serão seis filmes legendados, entre eles, comédias, comédia dramática, ficção, drama e documentário com a entrada gratuita.

O evento é uma celebração da diversidade e da criatividade que são organizados pelas embaixadas francófonas, a associação de professores de francês, Universidade de Brasília e o SESC. Esta é uma colaboração importante que busca fortalecer esses princípios fundamentais em escala global.

A Organização Internacional da Francofonia (OIF) e países de língua francesa estão juntos em uma iniciativa para promover valores como democracia, direitos humanos, diálogo entre culturas e a solidariedade por meio deste tipo de iniciativa.

Programação da Mostra de cinema da Francofonia



Sr. Blake ao seu serviço! Quarta-feira, (13/3). 19h

De Philippe Résimont. 2023. Luxemburgo

Com John Malkovich, Fanny Ardant.

105 min. Comédia dramática. 12 anos.



A Página em branco. Quinta-feira, (14/3). 19h

De Murielle Magellan. 2012. França.

Com Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps

99min. Comédia. 12 anos.



A noiva do poeta. Sexta-feira, (15/3). 19h

De Yolande Moreau. 2012. Bélgica, França.

Com Yolande Moreau, Anne Benoît.

103min. Comédia Dramática. Livre.



Jules no país de Asha. Sábado, (16/3). 17h

De Sophie Farkas Bolla. 2023. Canadá.

Com Alex Dupre, Gaby Jourdain.

99min. Ficção. Livre.

A linha. Sábado, (16/3). 19h

De Ursula Meier. 2022. Suíça, Bélgica,

França.

Com Stéphanie Blanchoud, Ursula Meier.

107min. Drama. 14 anos.

O oceano visto do coração. Domingo, (17/3). 17h

De Iolande Cadrin-Rossignol. 2023. Canadá

Com Jonathan Balcombe, Tamatoa Bambridg.

107min. Documentário. Livre.