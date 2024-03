UnB 60+: lista de aprovados em 2ª chamada é divulgada

CB Correio Braziliense

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou, nesta segunda-feira (11/3), a lista de aprovados no processo seletivo destinados a pessoas com mais de 60 anos. Os selecionados devem se atentar ao prazo para realização do Registro Acadêmico, que é a etapa de confirmação do interesse na vaga.

Entre segunda (11/3) e sexta-feira (15/3), das 9h às 17h, os aprovados deverão comparecer, presencialmente, à Secretaria de Administração Acadêmica (SAA) para apresentar documento de identidade e Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Diploma de Curso Superior.



A Secretaria de Administração Acadêmica está localizada no térreo do Centro de Vivências, ao lado do estacionamento do Instituto Central de Ciências (ICC) Sul, no campus Darcy Ribeiro da Asa Norte.

A lista de aprovados da segunda chamada e todas as orientações do processo seletivo estão disponíveis na página da seleção neste link. Além disso, dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail 60mais@unb.br.

Veja o cronograma:

11/3: Convocação para o Registro Acadêmico Divulgação dos candidatos selecionados na página do processo seletivo;

11 a 15/3: Registro Acadêmico – Entrega de documentação presencialmente na SAA;

18/3: Início da Etapa de Aulas.

São necessários os seguintes documentos:

Documento de identidade: São aceitos RG; carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro válido; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteiras de trabalho; carteiras de identidade do trabalhador; carteira nacional de habilitação em papel (somente o modelo com foto);

Certificado de conclusão do ensino médio ou diploma de curso superior.



A UnB ofertou 136 vagas em 37 cursos de graduação presenciais espalhados pelos quatros câmpus da Universidade (Asa Norte, Ceilândia, Gama e Planaltina). A prova foi aplicada em 28 de janeiro e o vestibular contou com mais de 3 mil inscritos.

A seleção exclusiva faz parte da Política do Envelhecer Saudável, Participativo e Cidadão (Pespec).