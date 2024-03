Sesc-DF oferece consultas e exames gratuitos para mulheres do DF

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF) vai promover uma iniciativa especial dedicada ao bem-estar e à saúde do público feminino. As unidades móveis estarão na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto até sexta-feira (8/3), oferecendo gratuitamente consultas e exames para mulheres de todas as idades.

A expectativa é atender a 600 mulheres ao longo da semana, 120 por dia, em consultas com médico da família e oftalmologista, exames preventivos (citopatológico), mamografias e inserção de DIU. O atendimento será feito das 8h às 17h.

Para ser atendida, é necessário portar documento de identificação. A exceção é o DIU, que requer que a paciente esteja menstruada, ou apresente um exame beta HCG realizado 24h antes do procedimento. Ela também deve apresentar exame preventivo recente (até um ano).

O intuito do projeto é proporcionar um momento de cuidado e atenção à saúde, contribuindo para o bem-estar integral das mulheres do Distrito Federal que carecem desse tipo de atendimento. "Estamos comprometidos em oferecer recursos e apoio para que as mulheres do DF possam cuidar da sua saúde de forma acessível e integral", afirmou Valcides de Araújo, diretor regional do Sesc-DF.