Evento na Ceilândia celebra Hip Hop, cultura urbana e poesia

No dia 27 de março às 19h, Ceilândia comemora o aniversário de 53 anos com o sarau Quem se mistura com porks, cultura consome. Realizado pela Viela17 Produções e Porks Ceilândia, o evento promete promover a diversidade cultural da região e fortalecer as várias expressões do hip-hop. Outro objetivo do sarau é destacar talentos emergentes, promovendo colaborações e proporcionando um espaço para a comunidade se envolver.

‘P.O.R.K.S’ também se transformou em um acrônimo para os valores fundamentais da cultura em Ceilândia. O ‘P’ representa a persistência dos artistas e indivíduos na cena hip-hop ceilandense, superando desafios e se expressando. A letra ‘O’ é de originalidade presente na produção artística, nas rimas, nos movimentos de dança e na estética visual do movimento. ‘R’ de ‘resistência’ destaca como o gênero musical tem resistido e se fortalecido ao longo do tempo. ‘K’ seria ‘cultura’ com ‘K’ para enfatizar a conexão com a cultura Hip Hop. Por último, o ‘S’ simboliza a solidariedade e o apoio mútuo entre artistas e apreciadores da cultura.

Quem se mistura com porks, cultura consome busca também alcançar públicos diversificados para ampliar a audiência além dos entusiastas de Hip Hop. Dessa forma, a diversidade e a interação entre os participantes pode ser maximizada. Para mais informações entre em contato pelo número (61) 999563-7950 ou pelo e-mail sarauviela17producoes@gmail.com.