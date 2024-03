Yasmin Brunet é a nova eliminada do Big Brother Brasil 24. A modelo recebeu 80,40% dos votos em paredão disputado contra Lucas Buda e Isabelle, e deixou a casa na noite desta terça-feira (12/3).

Buda foi o segundo mais votado, com 16,84%. Isabelle teve apenas 2,40% dos votos.

A participação de Yasmin Brunet fica marcada, principalmente, pelos embates com Davi, o favorito para levar o prêmio — o que ajuda a explicar o número alto de votos que a modelo recebeu para ser eliminada.

Mesmo assim, a participação teve um saldo positivo, pelo menos nas redes sociais. Yasmin entrou na casa com 4,4 milhões de seguidores no Instagram, e deixou o game com mais de 6,6 milhões.