BBB 24: Perfil de Leidy Elin cai no Instagram após briga com Davi

O perfil do Instagram de Leidy Elin, participante do BBB 24, caiu na manhã desta terça-feira (12/3). No X a equipe dela se manifestou sobre o ocorrido e que limites estão sendo gravemente ultrapassados. A equipe disse que desde ontem a sister está sofrendo ataques racistas. "Não toleramos e nem incentivamos ataques racistas", disse.

A derrubada da conta ocorre após um embate da sister com Davi na noite de segunda (11), em que ela jogou as roupas do brother na piscina. "Não sou baixa? Agora vou ser subterrânea com você", disparou Leidy.

BBB 24: Leidy joga roupas de Davi na piscina após briga

A confusão entre os dois começou ainda durante o Sincerão. Apesar de nenhum dos dois ter participado da dinâmica, eles protagonizaram um bate-boca durante um dos intervalos. Foi depois de muita gritaria que a sister decidiu jogar as roupas de Davi na piscina.

Nas redes sociais, a atitude da sister foi criticada por fãs de Davi mas também defendida por outros internautas.

Veja a íntegra do pronunciamento da equipe de Leidy

Desde ontem, os números de ataques racistas aumentaram e de forma absurda enquanto a pauta da discussão é sobre ATITUDES DENTRO DO JOGO.

Os limites estão sendo gravemente ultrapassados a ponto de que boa parte do público se juntaram para derrubar o Instagram da Leidy. E adivinhem? Conseguiram. E sabem o que mais? Querem derrubar até o TWITTER. Isso é jogo limpo?

Leidy Elin está vivendo as emoções do jogo, está expondo TODAS as opiniões sobre atitudes sendo que um reality show É SOBRE ISSO.

Enquanto muitos atacam sobre o que Leidy fez, por que não estão falando sobre ele ter dito que queria fazer xixi ou colocar coco na cama da Leidy? Por que não estão falando sobre ele ter dito que ia pegar um balde de água e tacar nela enquanto estava dormindo?

Não toleramos e nem incentivamos ataques racistas. Que tal começarmos a jogar limpo?

