Atriz de "Renascer", affair de Xamã, abre o jogo sobre a intimidade

Mell Muzzillo, que estreou nas telinhas com a personagem Ritinha, da novela Renascer, atualmente em cartaz no horário das nove, abriu o jogo em torno da vida amorosa, e a curiosidade excessiva do público, desde que foi revelado que ela vive um romance com o cantor Xamã, que também integra o elenco do remake.

Em entrevista à revista Caras, a artista, de 18 anos, confessou a surpresa sua intimidade tendo sido exposta na imprensa. Novata, ela afirmou que possuía a imaginação de que, ao se tornar conhecida, teria de lidar com situações do tipo.

"Acho que a fama é uma consequência. Eu não buscava por fama, mas acho que o nosso trabalho traz isso como consequência. Tem bônus e ônus, em alguns aspectos é muito gostoso ser reconhecido pelo seu trabalho, mas por um outro lado é uma exposição absurda que eu nunca tinha me dado conta antes", explicou a atriz de Renascer, que ainda confessou o susto com a proporção disso tudo.

"De primeira me incomodou, porque eu sempre fui muito reservada com a minha vida pessoal, então todo mundo saber o que tá acontecendo, todo mundo vê, eu fiquei meio assustada", disse Mell Muzzillo.

