Nesta terça-feira (12/3), foi confirmada mais uma reprise de Alma Gêmea (2005), novela de Walcyr Carrasco, e protagonizada por Priscila Fantin e Eduardo Moscovis.

A trama espírita já foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, em 2009, e no canal Viva, em 2022, com grande sucesso de audiência, como a primeira exibição da novela.

Apesar da overdose de Walcyr Carrasco e de tantas obras dele reprisadas, a Globo, até o momento, ignora A Padroeira, de 2001, também do autor, protagonizada por Deborah Secco e Luigi Baricelli.

A trama conta a história do amor impossível da mocinha Cecília de Sá (Deborah Secco) com Valentim Coimbra (Luigi Baricelli). Contudo, no decorrer da história, ela acaba se envolvendo com o temido Dom Fernão de Avelar, defendido por Maurício Mattar.

Em 2017, a TV Aparecida chegou a reprise a novela, fato inédito, em uma emissora fora do grupo Globo. É bem verdade que a novela não emplacou em seu início. Passou por diversas modificações, só entrando nos trilhos na sua metade. Susana Vieira entrou na trama e, na época, os boatos eram que a atriz havia sido escalada para estancar a queda da audiência.

O post Saiba qual novela de Walcyr Carrasco a Globo não suporta foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.