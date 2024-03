"A Caverna Encantada": SBT investe em temática de musical com nova novela

A Caverna Encantada é o título da nova novela infantil do SBT. A obra, que possui previsão de estreia para o segundo semestre deste ano, já está com algumas definições sendo feitas pela direção da emissora de Silvio Santos, e pretende seguir uma tradição instaurada com as antecessoras.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal R7, serão produzidos inúmeros clipes musicais no folhetim que substituirá A Infância de Romeu e Julieta, e também é escrito por Íris Abravanel. O fato, inclusive, se tornou uma estratégia para a duração dos seus capítulos.

Além disto, o SBT busca utilizar A Caverna Encantada para fazer a revelação de novos nomes em seu elenco, algo característico também em suas produções anteriores, e claro, os personagens principais que serão vividos por atores infantis, serão estreantes na função.

A Caverna Encantada narrará a história de Anna, filha de Paulo, um médico missionário. O profissional, que é chamado para uma missão perigosa, deixa a filha em um colégio interno no interior de São Paulo, onde conviverá com outras crianças. Apesar da promessa de voltar no dia do aniversário dela, ele não retorna.

