IA auxilia municípios a detectarem câncer de pele e a reduzir burocracia

Recife — Mais do que apenas um acessório, a inteligência artificial deve ser usada como uma ferramenta poderosa para atingir um propósito. Isso é o que defendem representantes da Associação Nacional de Cidades Inteligentes (Anciti), que permite o debate e a troca de informações para promover melhorias nos serviços públicos com o uso da tecnologia.

Jean Mattos, presidente da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte (Prodabel) e associado da Anciti, aconselha que gestores públicos devem ter como objetivo institucionalizar a inteligência artificial para ter mais proveito e qualidade.

“É o que eu chamo de IA com propósito. Não é o uso pelo uso, não é para ser ‘legal’. É com um propósito. O que queremos atingir com ela? São várias dimensões e o gestor deve buscar a institucionalização dela”, apontou durante um painel sobre o tema no evento Conecta Recife, nesta quarta-feira (13/3).

O especialista conta que em Belo Horizonte a IA é usada, entre outras coisas, para promover produtividade entre os servidores públicos e oferecer um serviço menos burocratizado para o cidadão.

“Eu tenho 28 mil servidores na rede de BH, então, se eu utilizo uma IA para fazer contas ou ler processos, eu consigo economizar, no mínimo, uma hora de cada servidor. Com isso, por dia, eu estou economizando 28 mil horas por dia. Pena isso por mês, por ano, e assim vai”, detalha.

< >

IA para mapear buracos e salvar vidas

Na região sul, a inteligência artificial começou a ser usada para mapear buracos nas ruas de Porto Alegre e acabou como uma solução para mapear risco de câncer de pele em pacientes do sistema de saúde.

“Começamos o projeto criando a IA, que usa imagens captadas por câmeras colocadas embaixo de veículos. Nos testes, foram colocadas embaixo dos carros da prefeitura e do próprio prefeito. No começo, a tecnologia via as manchas e começou a aprender o que eram buracos”, explica.

“Analisando os dados, percebemos que a IA poderia analisar outras manchas, como as de pele”, conta Letícia Batistela, presidente da Empresa pública de Tecnologia da Informação e Comunicação da cidade de Porto Alegre (Procempa) e associada da Anciti.

Agora, está em fase de teste em algumas unidades de saúde de Porto Alegre um sistema que usa uma câmera acoplada em celulares que tira uma foto e a IA analisa se há risco daquela mancha ser um câncer. A eficácia da plataforma está, agora, em 84%.

“Agora queremos apresentar essas tecnologias para outros municípios para testarmos ainda mais, porque IA efetiva é IA bem treinada. E a Anciti faz isso, traz a possibilidade de elevar a régua, aprender com outros municípios. Porque queremos impactar todos os cidadãos do Brasil e não só os de Porto Alegre”, acrescenta Letícia.

Johann Dantas, presidente da Anciti e da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo (Prodam), concorda com Letícia. “A Anciti tem esse braço de compartilhar o que tem sido feito nos municípios. A IA dá liberdade para todos nós fazermos o que precisamos. Isso dá liberdade para criar e potencializar qualquer coisa, com um poder exponencial. Assim, em conexão com outros municípios, pegamos experiência um do outro e avançamos”, finaliza.

Conecta Recife

A burocratização é apontada por brasileiros como um dos principais problemas no serviço público, principalmente quando afeta os serviços oferecidos para a população. Por isso, estados e municípios têm buscado a tecnologia para desconstruir e encontrar um novo modelo de gestão que modernize a máquina pública.

É o caso do Recife, que reúne no evento Conecta Recife, em 12 e 13 de março, entidades, empresas e atores de todo o país para discutir como driblar os desafios históricos de maneira eficiente e duradoura.

Durante dois dias, além de debates e painéis temáticos que abordarão os temas inteligência artificial, transformação digital e outros, uma exposição de empresas desenvolvedoras de novas tecnologias e apresentação de cases de sucesso fazem parte do evento.