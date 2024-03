Ana Castela confessa desejo de desistir da carreira: "Há muito tempo"

Ana Castela, que conquistou uma fama meteórica no sertanejo ao longo dos últimos anos, abriu o coração sobre como lida com os holofotes que a acompanham desde então.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Uol, a ‘Boiadeira’ contou que já cogitou desistir da carreira inúmeras vezes, e celebrou o fato de ter conseguido dominar a curiosidade excessiva da grande mídia sobre ela, com a ajuda de terapia.

"Há muito tempo"

"Não [tô acostumada]. Tô a mesma coisa. Choro quando tenho que chorar, eu volto e paro com a terapia. Só que assim, eu tenho uma cabeça, isso Deus me deu mesmo, muito forte. Acho que Deus me quis nesse mundo, porque as pessoas são muito ruins e era para eu ter desistido há muito tempo", disse Ana Castela.

"Se tivesse desistido, eu não estaria aqui onde estou hoje. É Deus, família e a cabeça muito forte para estar aqui. A gente aprende a lidar com certas coisas", declarou a cantora, que ainda vibrou com o sucesso que faz com os mais variados tipos de público, incluindo o infantil.

"É tão legal ver tanta criança do lado da gente. Quando comecei, eu nunca na vida achei que a criança ia ser o meu público. É legal ver que a criança, a mãe e o pai gosta da gente. Eu tenho tudo que eu queria já", derreteu-se a ex-namorada de Gustavo Mioto.

