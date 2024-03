Zayn anuncia lançamento de novo álbum

O cantor e compositor britânico Zayn Malik, ex-integrante da banda One Direction, anunciou hoje a data de lançamento do mais novo álbum da carreira. O disco intitulado Room under the stairs chega às plataformas de áudio no dia 17/5. O músico publicou também nas próprias redes sociais a capa oficial do trabalho.

Zayn iniciou sua carreira como cantor na boyband britânica One Direction, mas decidiu seguir carreira solo em março de 2015. O disco Room under the stairs marca o quarto álbum solo na carreira do cantor. Zayn divulgou em suas redes sociais o novo single What I am, que será lançado nesta sexta-feira (15/3), e estará incluída no novo álbum.

Em nota à imprensa Zayn detalha as expectativas com o novo álbum: “A intenção por trás deste álbum é que o ouvinte tenha mais conhecimento de mim como ser humano”. O álbum Room under the stairs será lançado 17/5 em todas as plataformas digitais.