Brasil e Argentina definem "céus abertos" para a aviação

Os governos do Brasil e da Argentina firmaram uma “política de céus abertos” para a aviação entre os dois países, acabando com o limite máximo de voos de passageiros semanais e facilitando a liberação de voos cargueiros. O acordo foi divulgado pelo Palácio do Itamaraty nesta quarta-feira (13/3).



A expectativa é que o instrumento aumente a oferta dos serviços e amplie a concorrência nas rotas. O acordo foi firmado após reuniões entre a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a Administração Nacional de Aviação Civil (Anac), da Argentina, que ocorreram na semana passada.

Até o momento, as companhias aéreas das duas nações poderiam ofertar apenas 170 voos por semana, em conjunto, mas agora podem definir livremente a quantidade. Já para o transporte de cargas, foi derrubada a exigência de que as operações começassem ou terminassem no país de origem da transportadora.

O memorando de entendimento firmado entre Brasil e Argentina também reconhece a necessidade de renegociar o acordo bilateral sobre serviços aéreos, que foi assinado em 1948.

No fim de fevereiro, uma greve entre funcionários dos aeroportos argentinos levou ao cancelamento de todos os voos entre Brasil e Argentina por um dia. Outros países também possuem a política de céus abertos com o Brasil, como Ruanda, Canadá e Angola.