Aos 84 anos, Chuck Norris posta vídeo exibindo a sua força: 'me sinto com 48'

Após completar 84 anos, Chuck Norris aproveitou para exibir sua forma física. Em vídeo publicado nas redes sociais, o ator e lutador de artes marciais mostrou que passou o aniversário (no dia 10 de março) treinando boxe - e reforçou que se sente muito bem.

"Sabe, eu fiz 84 hoje, mas me sinto com 48. Deus abençoe todos vocês", brincou. "Me sentindo bem e permanecendo ativo! Obrigado a todos pelos maravilhosos desejos de aniversário", completou.

A publicação divertiu fãs, que se impressionaram com as habilidades do lutador. "Chuck Norris usa luvas para proteger o saco da pancadas, não suas mãos", brincou um seguidor. "A idade tem medo de Chuck Norris", completou outro.