Lula faz 2ª reunião da semana sobre a alta nos preços dos alimentos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou uma reunião para a manhã desta quinta-feira (14/3) para tratar sobre o preço dos alimentos. O encontro ocorreu no Palácio do Planalto. É a segunda vez na semana que o mandatário discute o tema com integrantes do governo.



Segundo a agenda da Presidência da República, participaram da discussão os ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Carlos Fávaro (Agricultura), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) e o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto.

“Dia de reuniões importantes aqui no Palácio do Planalto. Agora pela manhã vamos falar sobre a produção de alimentos e o que faremos para baixar o preço desses produtos”, escreveu Lula em sua conta no X (antigo Twitter).

Dia de reuniões importantes aqui no Palácio do Planalto. Agora pela manhã vamos falar sobre a produção de alimentos e o que faremos para baixar o preço desses produtos. Na parte da tarde vamos falar dos crescentes investimentos da indústria automotiva no Brasil em biocombustíveis… — Lula (@LulaOficial) March 14, 2024

Questões climáticas impactam preço

Uma pesquisa divulgada na semana passada pela Quaest mostrou preocupação dos brasileiros com o preço dos alimentos, sendo um dos fatores que contribuíram para a queda na popularidade de Lula. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado na terça (12), o preço geral dos alimentos em fevereiro subiu 1,12% em relação ao mês anterior, que já havia apresentado alta de 1,81% em comparação com dezembro.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) atribui o aumento a questões climáticas, como altas temperaturas e chuvas fortes nas regiões produtoras. Na segunda (11), Lula conversou com Fávaro e Edegar Pretto, também no Planalto, sobre como reduzir os preços.

Na parte da tarde, Lula tem reunião marcada com representantes de grandes montadoras, como Toyota, Stellantis, Volkswagen, Scania e BYD, além de entidades do setor de biocombustíveis, para discutir incentivos do governo a carros elétricos e combustíveis verdes.