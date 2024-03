Filmes vencedores do Oscar 2024 entram no catálogo do Prime Video

O catálogo do Prime Video fica mais extenso no mês de março. Vencedores do Oscar 2024, Anatomia de uma queda, que levou o prêmio de Melhor Roteiro Original, e Zona de interesse, que arrematou os troféus de Melhor Som e Melhor Filme Estrangeiro, chegam ao streaming nos dias 21 e 31, respectivamente.

Em Anatomia de uma queda, o marido francês da escritora alemã Sandra (Sandra Hüller) cai de uma janela alta, em uma morte misteriosa. A partir disso, inicia-se uma investigação e um processo de tribunal para decidir se o ocorrido foi um suicídio, homicídio ou acidente. Durante 2h30, a vida pessoal do casal é desvendada aos poucos e a credibilidade da esposa é testada constantemente. Além do Oscar, o filme dirigido por Justine Triet recebeu Palma de Ouro de Melhor Diretor, Globo de Ouro e BAFTA de Melhor Roteiro Original.



Zona de interesse, por sua vez, acompanha a família de Rudolf Hoss, comandante do exército alemão na Segunda Guerra Mundial. O patriarca mora ao lado de Auschwitz e lidera as operações dentro do campo de concentração mais brutal da Alemanha de Hitler. A história é dirigida por Jonathan Glazer, que assina o roteiro ao lado de Martin Amis, e conduz a trajetória dos Hoss como um grupo de pessoas de um subúrbio qualquer, com naturalidade em relação à violência tão próxima. O filme também ganhou o BAFTA de Melhor Filme Britânico e de Melhor Som.